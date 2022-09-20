"Больше оружия": Бельгия будет активнее помогать Украине в войне с Россией, — Кулеба

Министр заявил, что на Генассамблее ООН будут обсуждаться вопросы создания трибунала для России. Он уверен, что агрессор должен понести наказание за военные преступления.

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Королевство Бельгия собирается передать Украине больше оружия. Также там собираются помогать организовывать разминирование территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба у себя в Twitter.

По словам главы МИД Украины, Росию необходимо привлечь к ответственности за военные преступления.

"Встретился со своей бельгийской коллегой Хаджей Лабиб. Бельгия настроена отправить больше оружия в Украину и активизировать усилия по разминированию", — написал Кулеба.

Кроме того, как сообщил Укринформ, Кулеба, который возглавляет украинскую делегацию на 77-й Генассамблее ООН, также сказал, что трибунал для РФ будет одной из главных тем собрания. Кроме того, будет обсуждаться механизмы возмещения ущерба Украине.

"У нас есть две большие темы, которые мы обсуждаем. Первая – это создание специального трибунала для привлечения россии к ответственности за совершение преступления агрессии. Вторая — введение компенсационного механизма — для компенсации нанесенного Украине ущерба за счет российских денег, арестованных в мире", — сказал Кулеба.

По словам министра, в данном случае речь идет не только о золотовалютных резервах России, но и о прочих активах. К примеру, недвижимость.

Ранее Фокус сообщал, что Украина получит еще 4 САУ Panzerhaubitze 2000 из запасов Бундесвера. Количество Panzerhaubitze 2000 на фронте увеличиться до 22 единиц. Установка способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км.

Еще напомним, что Германия передала Украине обещанные ракетные системы Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo. В Минобороны Германии сообщили, что выполняют обещание относительно поставок вооружений. А уже с конца сентября на немецких военных базах будут обучать больше украинских защитников.