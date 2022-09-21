МО Росії озвучили втрати в Україні, яких менше, ніж відомих прізвищ загиблих

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, Збройні сили РФ втратили в Україні 5 937 осіб. Водночас лише у відкритих джерелах відомі імена 6 476 загиблих.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час інтерв'ю каналу "Росія 24" заявив, що російська армія в Україні втратила 5 937 осіб. За його словами, із загальної кількості поранених понад 90% особового складу повернулося у стрій.

Також Шойгу додав, що Росія має величезний мобілізаційний ресурс — близько 25 мільйонів осіб, тому часткова мобілізація торкнеться лише 1% військовозобов'язаних.

Водночас глава оборонного відомства РФ озвучив втрати українських військових. За даними міністра оборони, за час бойових дій Збройні Сили України втратили 61 207 загиблих та 49 368 поранених.

Шойгу озвучив хибні дані

Згідно з інформацією, наданою компанією BBC, Шойгу назвав далеко не точні цифри втрат серед військовослужбовців ЗС РФ у війні з Україною. За даними ЗМІ, на 16 вересня втрати російських солдатів і офіцерів склали щонайменше 6 476 осіб, і це лише ті втрати, які можна підтвердити за відкритими джерелами, встановивши прізвища вбитих.

Щодо відсоткового співвідношення між офіцерським складом та рядовими, повідомляється, що з 6 476 загиблих — 17%, тобто 1 116 військових, є офіцерами, серед яких 4 генерали та 34 полковники.

[ + – ] Втрати ЗС РФ щодо офіцерського складу

[ + – ] Втрати ЗС РФ за родами військ

Журналісти ВВС також повідомляють, що вони продовжують вивчати поховання на цвинтарях Росії, і виявляти поховання тих, про кого не повідомляли публічно ні влада, ні місцеві журналісти. За їхніми словами, кількість таких поховань більша за ті, про які повідомлялося офіційно.

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З урахуванням інформації, наданої співробітниками ВВС, можна вважати, що список підтверджених офіційними джерелами втрат може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих в Україні, ніж реально поховано на кладовищах. За даними Генштабу ЗСУ, Збройні сили РФ втратили понад 50 тисяч солдатів та офіцерів.

Раніше глава Міноборони РФ Сергій Шойгу виступив із поясненням, кого торкнеться указ президента Володимира Путіна про часткову мобілізацію. За його словами, призвуть військовозобов'язаних з досвідом бойових дій і тих, хто має військово-облікову спеціальність.

Загальна кількість резервістів у рамках часткової мобілізації, за словами Шойгу, становитиме 300 тисяч осіб. Перед відправкою на фронт вони пройдуть підготовку, злагодження та інструктажі з командуванням.