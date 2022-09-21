МО России озвучили потери в Украине, которых меньше, чем известных фамилий погибших

По словам министра обороны РФ Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ потеряли в Украине 5 937 человек. В то же время только в открытых источниках известны имена 6 476 погибших.

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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе интервью каналу "Россия 24" заявил, что российская армия в Украине потеряла 5 937 человек. По его словам, из общего количества раненых больше 90% личного состава вернулось в строй.

Также Шойгу добавил, что Россия обладает огромным мобилизационным ресурсом — около 25 миллионов человек, поэтому частичная мобилизация затронет всего лишь 1% военнообязанных.

В то же время глава оборонного ведомства РФ озвучил потери украинских военных. По данным министра обороны, за время боевых действий Вооруженные силы Украины потеряли 61 207 погибшими и 49 368 ранеными.

Шойгу озвучил ложные данные

Согласно информации, предоставленной компанией BBC, Шойгу назвал далеко не точные цифры потерь среди военнослужащих ВС РФ в войне с Украиной. По данным СМИ, на 16 сентября потери российских солдат и офицеров составили по меньшей мере 6 476 человек, и это лишь те потери, которые можно подтвердить по открытым источникам, установив фамилии убитых.

Относительно процентного соотношения между офицерским составом и рядовыми, сообщается, что из 6 476 погибших — 17%, то есть 1116 военных, являются офицерами, среди которых 4 генерала и 34 полковника.

[ + – ] Потери ВС РФ относительно офицерского состава

[ + – ] Потери ВС РФ по родам войск

Журналисты BBC также сообщают, что они продолжают изучать захоронения на кладбищах России, и обнаруживать захоронения тех, о которых не сообщалось публично ни властями, ни местными журналистами. По их словам, количество таких захоронений больше тех, о которых сообщалось официально.

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Мобилизация в РФ. Зачем ее объявили и чего ожидать от 300 тысяч новых военных

С учетом информации, предоставленной сотрудниками BBC, можно полагать, что список подтвержденных официальными источниками потерь может содержать минимум вдвое меньше имен погибших в Украине, чем реально захоронено на кладбищах. Согласно данным Генштаба ВСУ, Вооруженные силы РФ потеряли более 50 тысяч солдат и офицеров.

Ранее, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил с пояснением, кого коснется указ президента Владимира Путина о частичной мобилизации. По его словам, будут призваны военнообязанные с опытом боевых действий и те, кто имеют военно-учетную специальность

Общее количество резервистов в рамках частичной мобилизации, по словам Шойгу, составит 300 тысяч человек. Перед тем, как отправить на фронт, они пройдут подготовку, слаживание и инструктажи с командованием.