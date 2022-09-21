Відповідь іранським БПЛА у РФ: литовські волонтери передадуть ЗСУ 37 дронів-камікадзе Warmate

Журналіст Андрій Тапінас зібрав понад 1,5 млн євро на 27 дронів-камікадзе. На додачу до цього виробник вирішив сам безплатно передати Україні ще 10 дронів.

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У Литві зібрали кошти на дрони-камікадзе Warmate польського виробництва. Про це повідомляє "Укрінформ" із брифінгу.

Надзвичайний та уповноважений посол України в Литовській республіці Петро Бешта заявив, що Україна отримає польські дрони-камікадзе. Ініціативу зі зборів коштів організував журналіст Андрій Тапінас, який був ініціатором зі збору на ударний БПЛА Bayraktar TB2.

За словами Бешти, Литва вже надала допомогу Україні на 120 млн євро, що становить близько 0,2% від ВВП країни. Допомагають українській армії не лише міністерства, а й суспільства.

"Андрюс Тапінас у серпні порвав марафон для придбання для України дронів-камікадзе. Цей проєкт реалізовується. Ми очікуємо, що десь у жовтні-листопаді ці дрони-камікадзе будуть уже в українській армії", — заявив Бешта.

У межах програми Leogin Of Boom потрібно було зібрати 1 млн євро на придбання для ЗСУ 27 польських дронів-камікадзе Warmate. Після успішного збору коштів 1,545 млн євро, Тапінас звернувся до виробника WB Group. У компанії вирішили передати Україні додатково ще 10 дронів безплатно.

Основні характеристики дрона-камікадзе Warmate:

Радіус застосування — до 30 км;

Тривалість польоту — 70 хв;

Максимальна швидкість — 150 км/год;

Максимальна висота польоту — 500 м;

Максимальна злітна маса — 4 кг;

Боєголовка — близько одного кг;

Управління: автоматичне, можливе скасування удару оператором

Нагадаємо, 7 вересня ЗСУ отримали 20 дронів-камікадзе Warmate в межах української ініціативи "Армія дронів ".

Раніше стало відомо, що ЗСУ вже використала польські дрони Warmate для знищення російських військових. Як з'ясували дослідники, ударні БПЛА оснащують осколково-фугасними боєголовками, що містить 530 г гексогену і 524 г осколкового матеріалу.