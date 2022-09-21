Ответ иранским БПЛА у РФ: литовские волонтеры передадут ВСУ 37 дронов-камикадзе Warmate

Журналист Андрюш Тапинас собрал свыше 1,5 млн евро на 27 дронов-камикадзе. Вдобавок к этому производитель решил сам бесплатно передать Украине еще 10 дронов.

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В Литве собрали и закупили средства на дроны-камикадзе Warmate польского производства. Об этом сообщает "Укринформ" с брифинга.

Чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Литовской республике Петр Бешта заявил, что Украина получит польские дроны-камикадзе. Инициативу по сборам средств организовал журналист Андрюш Тапинас, который был инициатором по сбору на ударный БПЛА Bayraktar TB2.

По словам Бешты, Литва уже оказала помощи Украине на 120 млн евро, что составляет около 0,2% от ВВП страны. Помогают украинской армии не только министерства, но и общества.

"Андрюс Тапинас в августе порвел марафон для приобретения для Украины дронов-камикадзе. Этот проект реализовывается. Мы ожидаем, что где-то в октябре-ноябре эти дроны-камикадзе будут уже в украинской армии", — заявил Бешта.

В рамках программы Leogin Of Boom нужно было собрать 1 млн евро на приобретения для ВСУ 27 польских дронов-камикадзе Warmate. После успешного сбора средств 1,545 млн евро, Тапинас обратился к производителю WB Group. В компании решили передать Украине дополнительно еще 10 дронов бесплатно.

Основные характеристики дрона-камикадзе Warmate:

Радиус применения — до 30 км;

Продолжительность полета — 70 мин.;

Максимальная скорость — 150 км/ч;

Максимальная высота полета — 500 м;

Максимальная взлетная масса — 4 кг;

Боеголовка — около одного кг;

Управление: автоматическое, возможна отмена удара оператором

Напомним, 7 сентября ВСУ получили 20 дронов-камикадзе Warmate в рамках украинской инициативы "Армия дронов".

Ранее стало известно, что ВСУ уже использовала польские дроны Warmate для уничтожения российских военных. Как выяснили исследователи, ударные БПЛА оснащают осколочно-фугасными боеголовками содержащая 530 г гексогена и 524 г осколочного материала.