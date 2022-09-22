"Нагадує Другу світову": ізраїльський фотожурналіст Корен про війну в Україні (фото)

За словами журналіста Зима Корена, російсько-українська війна — це одна з найзначніших подій із часів Другої світової. А рішення прибути до Києва у перші тижні вторгнення РФ вимагало мобілізувати весь 30-річний досвід роботи.

Related video

В Ізраїлі відкрилася виставка відомого фотожурналіста Зима Корена, присвячена російсько-українській війні. Про це повідомляє ізраїльське російськомовне видання Newsru.co.il

В інтерв'ю виданню Зим Корен заявив, що війна в Україні — це одна з найзначніших подій із часів Другої світової війни. І вона радикально відрізняється від того, що журналіст знімав останні 10-20 років у війнах, де воював Ізраїль.

"Те, що я побачив в Україні, нагадало мені картини Другої Світової війни. Починаючи з прощання на вокзалах, коли сім'ї сідають уночі в потяг… Потоки біженців, що кинулися до Польщі. Ти стоїш у самому центрі Європи 2022 року, і у тебе в голові не вкладається, що ти документуєш злочини проти людяності", — розповів Корен у відповідь на запитання про те, чому в нього тремтить голос, коли він говорить про події в Україні.

[ + – ] Мер Києва Віталій Кличко після ракетного удару по Києву

Фотожурналіст також розповів, що під час своєї роботи в Україні бував на фронті. У перші тижні війни російські окупанти намагалися захопити Київ, там точилися жорсткі бої і постійно змінювалася лінія фронту. Зараз фронт пішов на схід.

У цій війні домінує артилерія. Тому можна загинути як якщо позиції знаходяться в 200 метрах від ЗС РФ, так і в 2 км.

[ + – ] Українські військові

Рішення їхати до Києва було найскладнішим за 30 років кар'єри

Коли росіяни намагалися захопити українську столицю, потрібно було мобілізувати весь досвід у фотожурналістиці за 30 років. Потрібно було багато зв'язків, щоб фотографувати КПП, щоб дізнаватися, де стався вибух, на додачу все це відбувається в мороз -10. Україну немовби паралізувало.

[ + – ] Евакуація з Києва [ + – ] Евакуація з Києва [ + – ] Виявлені поховання після звільнення півночі Києва [ + – ] Бійці ЗСУ

"І тобі потрібно знайти водія, який має необхідні документи, знайти "фіксера". І в цьому хаосі тобі потрібно вести репортаж, потрапити в потрібний час у потрібне місце і розуміти, що відбувається навколо. Це найважча цілодобова праця", — продовжив Корен.

Нагадаємо, головний рабин України прозвітував про придбання генераторів для ЗСУ та цивільних. Їх відправлять до різних регіонів нашої країни.

Раніше повідомлялося, що ізраїльська компанія продає Україні антидронові системи за посередництва Польщі.