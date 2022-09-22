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Военный Фокус Российско-украинская война

"Напоминает Вторую мировую": израильский фотожурналист Корен о войне в Украине (фото)

война в украине
Российско-украинская война напомнила журналисту картины ВМВ

По словам журналиста Зима Корена, российско-украинская война — это одно из самых значительных событий со времен Второй мировой. А решение прибыть в Киев в первые недели вторжения РФ потребовало мобилизовать весь 30-летний опыт работы.

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В Израиле открылась выставка известного фотожурналиста Зима Корена, посвященная российско-украинской войне. Об этом сообщает израильское русскоязычное издание Newsru.co.il

В интервью изданию Зим Корен заявил, что война в Украине — это одно из самых значительных событий со времен Второй мировой войны. И она радикально отличается от того, что журналист снимал в последние 10-20 лет в войнах, где воевал Израиль.

"То, что я увидел в Украине, напомнило мне картины Второй Мировой войны. Начиная с прощания на вокзалах, когда семьи садятся ночью в поезд… Потоки беженцев, устремившихся в Польшу. Ты стоишь в самом центре Европы в 2022 году, и у тебя в голове не укладывается, что ты документируешь преступления против человечности", — рассказал Корен в ответ на вопрос о том, почему у него дрожит голос, когда он говорит о событиях в Украине.

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Мэр Киева Виталий Кличко после ракетного удара по Киеву

Фотожурналист также рассказал, что он в ходе своей работы в Украине бывал на фронте. В первые недели войны российские оккупанты пытались захватить Киев, там шли жесткие бои и постоянно менялась линия фронта. Сейчас же фронт ушел на восток.

В этой войне доминирует артиллерия. Поэтому можно погибнуть как в случае если позиции находятся в 200 метрах от ВС РФ, так и в 2 км.

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Украинские военные

Решение ехать в Киев было самым сложным за 30 лет карьеры

Когда русские пытались захватить украинскую столицу, то нужно было мобилизовать весь опыт в фотожурналистике за 30 лет. Нужно было много связей, чтобы фотографировать КПП, чтобы узнавать, где произошел взрыв, вдобавок все это происходит в мороз -10. Украину словно было парализовано.

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Эвакуация из Киева
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Эвакуация из Киева
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Обнаруженные захоронения после освобождения севера Киева
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Бойцы ВСУ
оборона Киева
фото зима корена
фото из бучи
киевская оборона

"И тебе нужно найти водителя, у которого есть необходимые документы, найти "фиксера". И в этом хаосе тебе нужно вести репортаж, попасть в нужное время в нужное место и понимать, что происходит вокруг. Это тяжелейший круглосуточный труд", — продолжил Корен.

Напомним, главный раввин Украины отчитался о приобретении генераторов для ВСУ и гражданских. Они будут отправлены в разные регионы нашей страны.

Ранее сообщалось, что израильская компания продет Украине антидроновые системы при посредничестве Польши.