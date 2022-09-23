Росіяни завезли масовку з Криму для участі у псевдореферендумі, – ЗМІ

За інформацією місцевих журналістів, до окупованого Мелітополя кілька днів поспіль приходили автобуси з "гастролерами" з АРК.

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Росіяни цілеспрямовано завозили до окупованого Мелітополя масовку з Криму для участі у псевдореферендумі. Про це пише місцеве українське видання "Ріа Мелітополь".

Як розповідають журналісти, у захоплене місто протягом кількох днів приїздили двоповерхові автобуси із "гастролерами".

Заїжджих розселили по гуртожитках місцевих вишів, у готелі "Мелітополь", а також на низці державних об'єктів.

"На площі бачили, як приїхали двоповерхові автобуси. Люди з них вийшли і попрямували до готелю. Найімовірніше, привезли кураторів та спостерігачів", — кажуть місцеві жителі.

Видання уточнює, що на час проведення фейкового референдуму у всіх навчальних закладах міста окупаційна влада скасувала заняття.

Водночас пособники окупантів із так званої "військово-цивільної адміністрації" вирішили перейти з Будинку культури ім. Шевченка до інших приміщень на час проведення псевдореферендуму. Вони вже перебралися разом із речами до центрального корпусу педагогічного університету. Там ЗС РФ приставили до них охоронців з-поміж чеченських бойовиків.

Починаючи віднині, п'ять бригад так званого "тервиборчкому" у супроводі "поліції" ходитимуть зі скриньками по домівках місцевих жителів, щоб ті голосували. Такий обхід триватиме з 8 ранку до 8 вечора аж до 27 вересня.

Передбачається, що вже 28 вересня пособник окупантів Євген Балицький, якого Росія призначила "начальником військово-цивільної адміністрації Запорізької області", оголосить попередні підсумки "голосування".

Нагадаємо, дільниці для "голосування" щодо приєднання окупованих регіонів до Росії сьогодні також відкриваються у різних містах країни-агресора. Перші ділянки запрацювали на Далекому Сході РФ — в Хабаровську і Камчатському півострові. Тут нібито можуть проголосувати біженці з України, які прописані на Донбасі, а також у Херсонській та Запорізькій областях.

Також ми писали про те, скільки окупанти обіцяють платити учасникам "референдумів". Найбільше росіяни обіцяють заплатити тим українцям, які погодяться на псевдореферендумах виконувати обов’язки голів районних виборчих комісій. Йдеться про суму 150 тисяч рублів.