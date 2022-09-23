Россияне завезли массовку из Крыма для участия в псевдореферендуме, – СМИ

По информации местных журналистов, в оккупированный Мелитополь несколько дней подряд приходили автобусы с "гастролерами" из АРК.

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Россияне целенаправленно завозили в оккупированный Мелитополь массовку из Крыма для участия в псевдореферендуме. Об этом пишет местное украинское издание "Риа Мелитополь".

Как рассказывают журналисты, в захваченный город на протяжении нескольких дней приходили двухэтажные автобусы с "гастролерами".

Заезжих расселили по общежитиям местных вузов, в гостинице "Мелитополь", а также на ряде государственных объектов.

"На площади видели, как приехали двухэтажные автобусы. Люди из них вышли и направились в отель. Скорее всего, привезли кураторов и наблюдателей", –– говорят местные жители.

Издание уточняет, что на время проведения фейкового референдума во всех учебных заведениях города оккупационные власти отменили занятия.

При этом пособники оккупантов из так называемой "военно-гражданской администрации" решили перейти из Дома культуры им. Шевченко в другие помещения на время проведения псевдореферендума. Они уже перебрались вместе с вещами в центральный корпус педагогического университета. Там ВС РФ приставила к ним охранников из числа чеченских боевиков.

Начиная с сегодняшнего дня пять бригад так называемого "теризбиркома" в сопровождении "полиции" будут ходить с урнами по домам местных жителей, чтобы те голосовали. Такой обход будет продолжаться с 8 утра и до 8 вечера вплоть до 27 сентября.

Предполагается, что уже 28 сентября пособник оккупантов Евгений Балицкий, которого Россия назначила "начальником военно-гражданской администрации Запорожской области", объявит предварительные итоги "голосования".

Напомним, участки для "голосования" по присоединению оккупированных регионов к России сегодня также открываются в разных городах страны-агрессора. Первые участки заработали на Дальнем Востоке РФ –– в Хабаровске и Камчатском полуострове. Здесь якобы могут проголосовать беженцы из Украины, прописанные на Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Также мы писали о том, сколько оккупанты обещают платить участникам "референдумов". Больше всего россияне обещают заплатить тем украинцам, которые согласятся на псевдореферендумах исполнять обязанности председателей районных избирательных комиссий. Речь идет о сумме в 150 тысяч рублей.