"Це перехоплення ініціативи": польський офіцер про дії ЗСУ на Харківщині та Херсонщині

На думку Петра Левандовського, всі попередні операції української армії змінювали ситуацію лише на тактичному рівні. Нинішні дії на Харківському та Херсонському напрямках варто розглядати як одну операцію.

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Польський полковник Петро Левандовський описав хід операції ЗСУ щодо звільнення Харківської та Херсонської областей від російських військ, і чому це все складові однієї стратегічної операції. Про це повідомляє Defence 24.

Петро Левандовський неодноразово брав участь у польських місіях за кордоном. На його думку, український контрнаступ під Харковом став несподіванкою завдяки великим результатам. До цього контратаки ЗСУ мали тактичний успіх, наприклад, оборона Києва чи перші спроби відкинути ЗС РФ від півночі Харкова. Проте, всі вони не давали стратегічних успіхів. ЗСУ могли покращувати тактичне становище — це ідеальний опис маневреної оборони.

Проте зараз операції українського командування зосереджені на перехопленні стратегічної ініціативи, аби ЗС РФ були змушені підлаштовуватись під дії ЗСУ. Тому контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках — це частина однієї мети: перехопити стратегічну ініціативу. Говорити про її завершення, на думку Левандовського, можна лише після визволення цих двох областей.

[ + – ] Операції українського командування зосереджені на перехопленні стратегічної ініціативи Фото: Укроборонпром

За натовськими стандартами подібні операції називають "операція охоплення". Їхня тривалість може становити кілька місяців. Тому інформація в ЗМІ про "первинну" операцію ЗСУ на Харківщині й таку, "що відволікає увагу", на Херсонщині, не зовсім правильна.

ЗСУ змогли виконати мету дезорієнтації ЗС РФ, анонсуючи контрнаступ у Херсонській області. Російське командування повірило в це та перекинуло туди свої найкращі підрозділи з Харківської області, де накопичувалися сили для наступу.

Чому війська РФ "проспали" контрнаступ ЗСУ?

На думку Левандовського, російські війська були зненацька захоплені з кількох причин:

армія РФ досі поблажливо ставиться до ЗСУ

окупанти чекали удару в іншому місці

ЗС РФ думали, що в української армії нічого не вийде

російські війська переоцінили свої сили

Щодо останнього пункту полковник ЗС Польщі додатково зазначає, що ЗС РФ думали, що якщо кадрові частини армії замінити силами ОРДЛО, то цілісність не постраждає. Проте за підсумками саме вони першими й почали "сипатися" на Ізюмському напрямі.

Спершу ЗСУ реалізовували контрнаступ, плануючи звільнити Куп'янськ — важливий залізничний вузол для ЗС РФ. Взяття Куп'янська також вирішує завдання зі зняття загрози з наступу РФ на Слов'янськ і Краматорськ. Проте операція була набагато успішнішою, тому ЗСУ змогли максимально звільнити Харківську область.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по центру підготовки операторів іранських дронів у Херсонській області. Українській розвідці вдалося його виявити попри спроби замаскувати центр.

Раніше російські війська застосували хімічну зброю проти українських захисників на Херсонщині.