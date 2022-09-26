"Это перехват инициативы": польский офицер о действиях ВСУ на Харьковщине и Херсонщине

По мнению Петра Левандовского, все прежние операции украинской армии изменяли ситуацию только на тактическом уровне. Нынешние действия на Харьковском и Херсонском направлении стоит рассматривать как одну операцию.

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Польский полковник Петр Левандовский описал ход операции ВСУ по освобождению Харьковской и Херсонской областей от российских войск, и почему это все составляющие одной стратегической операции. Об этом сообщает Defence 24.

Петр Левандовский неоднократно участвовал в польских миссиях за границей. По его мнению, украинское контрнаступление под Харьковом стало неожиданностью благодаря большим результатам. До этого контратаки ВСУ имели тактический успех, например, оборона Киева или первые попытки отбросить ВС РФ от севера Харькова. Однако все они не давали стратегических успехов. ВСУ могли улучшать тактическое положение — это идеальное описание маневренной обороны.

Однако сейчас операции украинского командования сосредоточены на перехвате стратегической инициативы, чтобы ВС РФ были вынуждены подстраиваться под действия ВСУ. Поэтому контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлении — это часть одной цели — перехватить стратегическую инициативу. Говорить о ее завершении, по мнению Левандовского, можно только после освобождения этих двух областей.

[ + – ] Операции украинского командования сосредоточены на перехвате стратегической инициативы Фото: Укроборонпром

По натовским стандартам подобные операции называют "операция охвата". Их длительность может составлять несколько месяцев. Поэтому информация в СМИ о "первичной" операции ВСУ на Харьковщине и "отвлекающей внимание" на Херсонщине, не совсем верна.

ВСУ смогло выполнить цель по дезориентации ВС РФ анонсируя контрнаступление в Херсонской области. Российское командование поверило в это и перекинуло туда свои лучшие подразделения с Харьковской области, где накапливались силы для наступления.

Почему войска РФ "проспали" контрнаступление ВСУ?

По мнению Левандовского, российские войска были застигнуты врасплох по нескольким причинам:

армия РФ до сих пор снисходительно относятся к ВСУ

оккупанты ожидали удара в другом месте

ВС РФ думали, что у украинской армии ничего не получится

российские войска переоценили свои силы

По последнему пункту полковник ВС Польши дополнительно указывает, что ВС РФ думали, что если кадровые части армии заменить силами ОРДЛО, то целостность не пострадает. Однако по итогу именно они первыми и начали "сыпаться" на Изюмском направлении.

Сперва ВСУ реализовывали контрнаступление, планируя освободить Купянск — важный железнодорожный узел для ВС РФ. Взятие Купянска также решает задачу по снятии угрозы с наступления РФ на Славянск и Краматорск. Однако операция была гораздо успешнее, поэтому ВСУ смогли максимально освободить Харьковскую область.

Напомним, ВСУ нанесли удар по центру подготовки операторов иранских дронов в Херсонской области. Украинской разведке удалось его обнаружить несмотря на попытки замаскировать центр.

Ранее российские войска применили химическое оружие против украинских защитников на Херсонском направлении.