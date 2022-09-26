"Путін збирає орду", – українська розвідка про плани мобілізації в РФ

За словами Андрія Юсова, РФ не зможе у короткостроковій перспективі відмобілізувати 1,2 млн людей, як писали у росЗМІ. Однак, 300 тис. зможе і Україна до цього готується.

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Представник української розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що Володимир Путін планує зібрати "нову орду". Про це повідомляє "Ліга".

Оголошена мобілізація в РФ пройде у два етапи:

поповнення втрат на фронті

створення нових підрозділів та формувань

При цьому, на думку Юсова, Росія не здатна забезпечити і прогодувати 1 чи 1,2 млн осіб прямо зараз.

"Про 300 тисяч можемо говорити, тобто це в плани вкладається. Станом на зараз 1 млн чи 1,2 млн у короткостроковій перспективі виглядають дещо фантастичними цифрами, тому що ні одягнути, ні озброїти таку кількість Путін не зможе. Але можемо стверджувати, що Путін збирає нову орду", — вважає Юсов.

При цьому він додав, що українським Силам оборони вдалося розбити попередню орду. Водночас мобілізація в РФ — це вагомий фактор, незважаючи на проблеми з озброєнням та постачанням мобілізованим. Україна готується до нового виклику

Нагадаємо, у РФ почали продавати свічки, які мають рятувати від мобілізації в Росії. Езотеричний магазин продає такі свічки за 750 рублів, що становить приблизно 380 гривень.

Раніше в РосЗМІ писали про плани РФ мобілізувати на війну з Україною близько 1,2 млн. людей.