"Путин собирает орду", – украинская разведка о планах мобилизации в РФ

По словам Андрея Юсова, РФ не сможет в краткосрочной перспективе отмобилизировать 1,2 млн человек, как писали в росСМИ. Однако 300 тыс. сможет и Украина к этому готовится.

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Представитель украинской разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что Владимир Путин планирует собрать "новую орду". Об этом передает "Лига".

Объявленная мобилизация в РФ пройдет в два этапа:

восполнение потерь на фронте

создание новых подразделений и формирований

При этом по мнению Юсова, Россия не способна обеспечить и прокормить 1 или 1,2 млн человек прямо сейчас.

"О 300 тысячах можем говорить, то есть это в планы вкладывается. По состоянию на сейчас 1 млн или 1,2 млн в краткосрочной перспективе выглядят несколько фантастическими цифрами, потому что ни одеть, ни вооружить такое количество Путин не сможет. Но можем утверждать, что Путин собирает новую орду", — считает Юсов.

При этом он добавил что украинским Силам обороны удалось разбить предыдущую орду. Вместе с тем мобилизация в РФ — это весомый фактор несмотря на проблемы с вооружением и поставками мобилизованным. Украина готовится к новому вызову.

Напомним, в РФ начали продавать свечи, которые должны спасать от мобилизации в России. Эзотерический магазин продает такие свечки за 750 рублей, что примерно составляет 380 гривен.

Ранее в росСМИ писали о планах РФ мобилизовать на войну с Украиной около 1,2 млн человек.