"Ситуація змінюється": Пєсков підтвердив, що Путін готовий до переговорів з Україною

Кремль звинуватив Київ в уникненні переговорів про закінчення війни та погрожував "гарантувати безпеку" окупованих територій після псевдореферендумів.

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Кремль готовий до переговорів з Україною щодо завершення повномасштабної війни, умови для дипломатичного контакту змінюються у міру того, як змінюється ситуація. Про це у коментарі журналістам у вівторок, 27 вересня, повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає агентство "РИА Новости".

"Президент (РФ Володимир Путін) говорив, що Росія, зрозуміло, зберігає свою готовність вести переговори. Але в міру того, як змінюється ситуація, змінюються й умови, про це ми неодноразово говорили", — цитують представника Кремля журналісти.

Водночас, за словами Пєскова, Росія має намір домагатися досягнення всіх цілей "спеціальної операції", а від переговорів ухиляється саме українська сторона, а не РФ.

Також прессекретар Путіна заявив, що після завершення псевдореферендуму на окупованих територіях України ситуація з "забезпеченням безпеки" там з боку Росії "кардинальним чином зміниться".

Крім цього Пєсков повідомив, що цього тижня Путін проведе засідання Ради безпеки РФ. Порядок денний заходу прессекретар президента Росії не уточнив.

Нагадаємо, у серпні цього року, за даними ЗМІ, Путін під час саміту в Сочі натякнув турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану, що може провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Тим часом голова комітету Державної думи РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький виключив можливість переговорів з Україною після завершення так званих референдумів на окупованих територіях.