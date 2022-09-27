"Ситуация меняется": Песков подтвердил, что Путин готов к переговорам с Украиной

Кремль обвинил Киев в избегании переговоров об окончании войны и пригрозил "обеспечивать безопасность" оккупированных территорий после псевдореферендумов.

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Кремль готов к переговорам с Украиной касательно завершения полномасштабной войны, условия для дипломатического контакта меняются по мере того, как меняется ситуация. Об этом в комментарии журналистам во вторник, 27 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство "РИА Новости".

"Президент (РФ Владимир Путин) говорил, что Россия, разумеется, сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия, об этом мы неоднократно говорили", — цитируют представителя Кремля журналисты.

При этом, по словам Пескова, Россия еще намерена добиваться достижения всех целей "специальной операции", а от переговоров уклоняется именно украинская сторона, а не РФ.

Также пресс-секретарь Путина заявил, что после завершения псеводреферендума на оккупированных территориях Украины ситуация с "обеспечением безопасности" там со стороны России "кардинальным образом изменится".

Помимо этого Песков сообщил, что на этой неделе Путин проведет заседание Совета безопасности РФ. Повестку дня мероприятия пресс-секретарь президента России не уточнил.

Напомним, в августе этого года, по данным СМИ, Путин в ходе саммита в Сочи намекнул турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тем временем глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий исключил возможность переговоров с Украиной после завершения так называемых референдумов на оккупированных территориях.