Допомогли місцеві патріоти: ГУР повернули трьох морпіхів, які ховалися в окупації 6 місяців

Група українських захисників отримала поранення у березні, через що не могла самостійно повернутися на підконтрольну територію. Весь цей час місцеві жителі допомагали їм продуктами та ліками.

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Українська військова розвідка провела спецоперацію з повернення трьох морських піхотинців з окупованого міста на сході України. Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

Двоє чоловіків отримали поранення. У складі групи була жінка-військовослужбовець. Через поранення вони не могли самостійно повернутись на підконтрольну територію, тому з березня вони переховувалися в окупованому місті на сході України. Протриматися в окупації та не потрапити до рук окупантам українським військовим допомогли місцеві жителі. Вони давали захисникам ліки та продукти харчування.

[ + – ] Морпіхи, що повернулися з розвідниками

Головне управління розвідки отримало інформацію, що група українських морпіхів ховається в окупованому місті. Для повернення військовослужбовців оперативні підрозділи ГУР Міноборони разом із ДБР, НАБУ та Нацполіцією провели оперативну комбінацію. Вона дозволила повернути морпіхів із окупованої території. Наразі вони всі знаходяться на підконтрольній Україні території та мають намір повернутися у свою частину для продовження військової служби.

Нагадаємо, у ГУР заявили, що загроза застосування ядерної зброї ЗС РФ дуже висока. Окупанти можуть вдарити вздовж лінії фронту.

Також українські розвідники зазначають, що в ОРДЛО мобілізували майже всіх чоловіків. Також мобілізацію окупанти можуть розпочати на захопленій території Запорізької та Херсонської областей.