Помогли местные патриоты: ГУР вернули трех морпехов, скрывавшиеся в оккупации 6 месяцев

Группа украинских защитников получила ранения в марте из-за чего не могли самостоятельно вернуться на подконтрольную территорию. Все это время местные жители помогали им продуктами и лекарствами.

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Украинская военная разведка провела спецоперацию по возвращению трех морских пехотинцев из оккупированного города на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Двое мужчин получили ранение. В составе группы была женщина-военнослужащая. Из-за ранений они не могли самостоятельно вернуться на подконтрольную территорию, поэтому с марта они скрывались в оккупированном городе на востоке Украины. Продержаться в оккупации и не попасть в руки оккупантам украинским военным помогли местные жители. Они давали защитникам лекарства и продукты питания.

[ + – ] Вернувшиеся морпехи с разведчиками

Главное управление разведки получило информацию, что группа украинских морпехов скрываются в оккупированном городе. Для возвращение военнослужащих оперативные подразделения ГУР Минобороны вместе с ГБР, НАБУ и Нацполицией провели оперативную комбинацию. Она позволила вернуть морпехов из оккупированной территории. Сейчас они все находятся на подконтрольной Украине территории и намерены вернуться в свою часть для продолжения военной службы.

Напомним, в ГУР заявили, что угроза применения ядерного оружия ВС РФ очень высока. Оккупанты могут ударить вдоль линии фронта.

Также украинские разведчики отмечают, что в ОРДЛО мобилизовали почти всех мужчин. Также мобилизацию оккупанты могут начать на захваченной территории Запорожской и Херсонской областей.