Армія оборони Ізраїлю закликала своїх солдатів із паспортом РФ терміново залишити Росію

Командування випустило директиву, яка поширюється у військових каналах від командирів безпосередньо солдатам.

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Армія оборони Ізраїлю закликала своїх солдатів із російським паспортом терміново залишити РФ. Про це повідомляється в однойменному телеграм-каналі офіцера АОІ Ігаля Левіна.

Керівництво Армії оборони Ізраїлю випустило директиву із закликом залишити Росію всім військовослужбовцям із російськими паспортами.

"Директива поширюється у військових каналах, командири доводять її прямо до солдатів", — заявив ізраїльський офіцер.

Також у МЗС Ізраїлю вкотре заявили про свою прихильність до територіальної цілісності й суверенітету України. Визнання анексії нових регіонів України не буде. Ізраїль непохитний у своїй позиції та озвучував її вже неодноразово.

Нагадаємо, 27 вересня посол Ізраїлю в Україні заявив, що вони не визнають результатів "референдумів" в окупованих регіонах України.

Раніше США закликали всіх своїх громадян залишити територію РФ. Людей із подвійним громадянством можуть мобілізувати.