Армия обороны Израиля призвала своих солдат с паспортом РФ срочно покинуть Россию

Командование выпустило директиву, которая распространяется по военным каналам от командиров непосредственно солдатам.

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Армия обороны Израиля призвала своих солдат с российским паспортом в срочном порядке покинуть РФ. Об этом сообщается в одноименном телеграм-канале офицера АОИ Игаля Левина.

Руководство Армии обороны Израиля выпустило директиву с призывом покинуть Россию всем военнослужащим с российскими паспортами.

"Директива распространяется по военным каналам, командиры доводят ее прямо до солдат", — заявил израильский офицер.

Также в МИД Израиля в очередной раз заявили о своей приверженности к территориальной целостности и суверенитету Украины. Признания аннексии новых регионов Украины не будет. Израиль непреклонен в своей позиции и озвучивал ее уже неоднократно.

Напомним, 27 сентября посол Израиля в Украине заявил, что они не признают результаты "референдумов" в оккупированных регионах Украины.

Ранее США призвали всех своих граждан покинуть территорию РФ. Людей с двойным гражданством могут мобилизовать.