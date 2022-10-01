ЗС РФ приховують свої втрати й обстрілюють цивільних, — Генштаб ЗСУ прозвітував про ситуацію на фронті

У Генштабі зазначили, що було знищено чотири командні центри та два склади з боєприпасами противника.

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Головною темою сьогодні стали бої за Лиман Донецької області й той факт, що ЗСУ увійшли до цього міста та розгорнули там український прапор, проте ворог намагається перешкодити активним діям українських військових і продовжує обстрілювати мирні населені пункти. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Триває 220 доба війни в Україні. У Генштабі повідомляють, що ЗС РФ намагаються захопити всю Донецьку область, утримати окуповані території та зірвати наступ українських військ за різними напрямками. А також завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противникам авіаційних і ракетних ударів на всій території України.

Противник уже завдав три ракетні й п'ять авіаційних ударів, здійснив понад 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Крім того, для ударів по об'єктах інфраструктури ворог задіяв БПЛА.

Від ворожих ударів постраждали понад 11 населених пунктів. Це, зокрема, Бахмут, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишилася без істотних змін. Не вів ворог активних дій і у Запорізькому напрямку, проте продовжував обстріл населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку ЗС РФ обстріляли 25 населених пунктів поряд із лінією зіткнення.

У Генштабі зазначають, що ЗС РФ зазнають великих втрат у живій силі та техніці. Лише внаслідок атаки наших ЗСУ у районі Золотого Луганської області противник втратив майже шістдесят людей загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки.

Але в Росії продовжують приховувати та применшувати масштаби втрат, водночас намагаючись поповнити солдатів, що вибувають.

За наявною інформацією, на розгляд Держдуми РФ було внесено законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу Російської Федерації, в якому передбачається відбування покарання засуджених у районі ведення бойових дій.

На окупованих територіях ЗС РФ намагаються примусово мобілізувати чоловіче населення призовного віку. Відомо, що до окупованих Бердянськ і Мелітополь прибули додаткові підрозділи Росгвардії, щоб придушувати протести.

ЗСУ за минулу добу завдали ударів по опорних пунктах противника, підтверджено знищення трьох зенітно-ракетних комплексів, чотирьох командних пунктів, було вражено чотири райони зосередження живої сили та військової техніки, було збито один БПЛА.

Нагадаємо, 1 жовтня ЗСУ зайшли в Лиман Донецької області та розгорнули там український прапор. Але поки що за місто тривають бої.

Також стало відомо, що на військовому аеродромі Бельбек біля Севастополя викотився за злітно-посадкову смугу та вибухнув військовий російський літак, який віз боєприпаси.