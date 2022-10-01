ВС РФ скрывают свои потери и обстреливают гражданских, — Генштаб ВСУ отчитался о ситуации на фронте

В Генштабе отметили, что были уничтожены четыре командных центра и два склада с боеприпасами противника.

Related video

Главной темой сегодня стали бои за Лиман Донецкой области и тот факт, что ВСУ вошли в этот город и развернули там украинский флаг, однако враг пытается помешать активным действиям украинских военных и продолжает обстреливать мирные населенные пункты. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Продолжаются 220 сутки войны в Украине. В Генштабе сообщают, что ВС РФ пытаются захватить всю Донецкую область, удержать оккупированные территории и сорвать наступления украинских войск по разным направлениям. А также наносит удары по гражданской инфраструктуре домам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Противник уже нанес три ракетных и пять авиационных ударов, совершил более 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня. А также, для ударов по Кроме того, для нанесения ударов по объектам инфраструктуры враг задействовал БПЛА.

От вражеских ударов пострадали более 11 населенных пунктов. Это, в частности, Бахмут, Трудовое, Богоявленко, Новоукраинка, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодатка, Николаев, Очаков и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений. Не вел враг активных действий и в Запорожском направлении, однако продолжал обстрелы населенных пунктов.

На ВС РФ обстреляли 25 населенных пунктов рядом с линией столкновения.

В Генштабе отмечают, что ВС РФ несут большие потери в живой силе и технике. Только в результате атаки наших ВСУ в районе Золотого Луганской области противник потерял около шестидесяти человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники.

Но в России продолжают скрывать и преуменьшать масштаб потерь, при этом пытаясь восполнить убывающих солдат.

По имеющейся информации, на рассмотрение Госдумы РФ был внесен законопроект об изменениях в Уголовном кодексе Российской Федерации, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий.

На оккупированных территориях ВС РФ пытаются принудительно мобилизовать мужское население призывного возраста. Известно, что в оккупированные Бердянск и Мелитополь прибыли дополнительные подразделения Росгвардии, чтобы подавлять протесты.

ВСУ за минувшие сутки нанесли удары по опорным пунктам противника, подтверждено уничтожение трех зенитно-ракетных комплексов, четырех командных пунктов, были поражены четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, был сбит один БПЛА.

Напомним, 1 октября ВСУ зашли в Лиман Донецкой области и развернули там украинский флаг. Но пока за город продолжаются бои.

Также стало известно, что на военном аэродроме Бельбек возле Севастополя выкатился за взлетно-посадочнкую полосу и взорвался военный российский самолет, который вез боеприпасы.