Росія перекидає в Україну броньовики "Постріл" із найновішим бойовим модулем (фото)

Бойовий модуль "Спиця" в РФ почали виготовляти лише у травні 2022 року. Основним знаряддям є 30-мм знаряддя 2А42 та автоматичний гранатомет АГ-30.

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Армія РФ перекидає в Україну нову розробку — КамАЗ-43269 "Постріл" із бойовим модулем БМ-30Д. Про це повідомляє аналітик "Інформаційного опору" Олександр Коваленко, який відомий під псевдонімом "Злий одесит".

На фото потрапив ешелон російської техніки, який прямує в Україну. ЗС РФ перекидає легкі бронеавтомобілі БПМ97 "Постріл" із бойовим модулем БМ-30Д "Спиця".

[ + – ] Ешелон із "Пострілами" на борту

"Я вже думав нових, ексклюзивних трофеїв не буде, а ні, скоро все буде! Справа в тому, що БМ "Спиця" почали серійно виробляти в РФ з весни 2022", — пише Коваленко.

Саме на бойовому модулі й варто детальніше зупинитися. "Спиця" у серійному виробництві з травня 2022 року. Її виробляє ЦНДІ "Буревісник", що входить до "Уралвагонзаводу".

Бойовий модуль оснащується 30-мм автоматичним знаряддям 2А42, кулеметом калібром 7,62 мм ПКТМ та автоматичним гранатометом АГ-30. Управління вогнем здійснюється завдяки прицілу з телевізійним і тепловізійним каналами та лазерним далекоміром.

[ + – ] Експерти зазначають, що "Постріл" (ліворуч) схожий на радянський БТР-40

Легкий броньовик "Постріл" — це розробка НВЦ МДТУ імені Баумана. Машина призначена для різних варіантів використання — від санітарної машини — до машини з ПЗРК. Максимальна швидкість машини становить 90 км/год по шосе із запасом ходу 1 100 км.

Нагадаємо, 30 вересня армія РФ перекинула в Україну новітні броньовики "Тайфун-ВДВ" із 30-мм бойовим модулем.

Також повідомлялося, що ЗСУ отримали велику кількість трофейної техніки під час звільнення Лимана й інших населених пунктів.