Россия перебрасывает в Украину броневики "Выстрел" с новейшим боевым модулем (фото)

Боевой модуль "Спица" в РФ начали изготавливать только в мае 2022 года. В качестве основного орудия выступает 30-мм орудие 2А42 и автоматический гранатомет АГ-30.

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Армия РФ перебрасывает в Украину новую разработку — КамАЗ-43269 "Выстрел" с боевым модулем БМ-30Д. Об этом сообщает аналитик "Информационного сопротивления" Александр Коваленко, который известен под псевдонимом "Злой одессит".

На фото попал эшелон российской техники, который следует в Украину. ВС РФ перебрасывает легкие бронеавтомобили БПМ97 "Выстрел" с боевым модулем БМ-30Д "Спица".

[ + – ] Эшелон с "Выстрелами" на борту

"Я уж думал новых, эксклюзивных трофеев уже не будет, ан нет, скоро все будет! Дело в том, что БМ "Спица" стали серийно производить в РФ с весны 2022", — пишет Коваленко.

Как раз на боевом модуле и стоит более подробно остановиться. "Спица" в серийном производстве с мая 2022 года. Ее производит ЦНИИ "Буревестник", который входит в "Уралвагонзавод".

Боевой модуль оснащается 30-мм автоматическим орудием 2А42, пулеметом калибром 7,62 мм ПКТМ и автоматическим гранатометом АГ-30. Управление огнем осуществляется благодаря прицелу с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером.

[ + – ] Эксперты отмечают, что "Выстрел" (слева) похож на советский БТР-40

Легкий броневик "Выстрел" — это разработка НПЦ МГТУ имени Баумана. Машина предназначена для различных вариантов использования — от санитарной машины — до машины с ПЗРК. Максимальная скорость машины составляет 90 км/ч по шоссе с запасом хода в 1100 км.

Напомним, 30 сентября армия РФ перебросила в Украину новейшие броневики "Тайфун-ВДВ" с 30-мм боевым модулем.

Также сообщалось, что ВСУ заполучили большое количество трофейной техники при освобождении Лимана и других населенных пунктов.