Бійці ССО вижили в Хамві під час раптового танкового обстрілу ЗС РФ (відео)

Броньовик врятував життя військовим, попри несподіванку атаки. Події відбувалися у Херсонській області, де перші в бій вступають сили ССО для контрнаступу.

Related video

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ вижили після танкового обстрілу у броньовику Хамві. Про це повідомляє Генеральний штаб у Фейсбуці.

Українські військові вижили під час танкового обстрілу. Група встигла забігти до Хамві, як тільки вони сіли в машину, пролунав постріл. Танк вистрілив по Хамві або поруч із ним, але бронювання машини врятувало життя бійців. Вони залишилися неушкодженими. Бійцям довелося залишати місце бою пішки. Після цього показуються кадри покинутої техніки ЗС РФ.

"Оператори ССО ЗС України першими заходили до окупованих сіл і буквально видавлювали з них супротивника", — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що на відео бійці з 73 морського центру СпП імені кошового отамана Антона Головатого.

Нагадаємо, у США зазначили, що контрнаступ ЗСУ під Херсоном продовжується завдяки високим навичкам військових та західної зброї.

Раніше ЗСУ ліквідували заступника Сальдо, який відповідав за безпеку в Херсонській області. Олексій Катериничов служив у прикордонних військах і ФСБ.