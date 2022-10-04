Бойцы ССО выжили в Хамви при внезапном танковом обстреле ВС РФ (видео)

Броневик спас жизни военным несмотря на неожиданность атаки. События происходили в Херсонской области, где первые в бой вступают силы ССО для контрнаступления.

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Бойцы Сил спецопераций ВСУ выжили после танкового обстрела в броневике Хамви. Об этом сообщает Генеральный штаб в Фейсбуке.

Украинские военные выжили во время танкового обстрела. Группа успела забежать в Хамви, как только все они сели в машину, прозвучал выстрел. Танк выстрелил по Хамви или рядом с ним, но бронирование машины спасло жизни бойцов. Они остались невредимы. Бойцам пришлось покидать место боя пешком. После этого показываются кадры брошенной техники ВС РФ.

"Операторы ССО ВС Украины первыми заходили в оккупированные села и буквально выдавливали из них противника", — подчеркивают в Генштабе.

Отмечается, что на видео бойцы из 73-го морского центра СпП имени кошевого атамана Антона Головатого.

Напомним, в США отметили, что контрнаступление ВСУ под Херсоном продолжается за счет высоких навыков военных и западного оружия.

Ранее ВСУ ликвидировали заместителя коллаборанта Сальдо, который отвечал за безопасность в Херсонской области. Алексей Катериничев служил в погранвойсках и ФСБ.