Україна має укласти мирний договір з РФ без територіальних поступок

Прем'єрка Британії нагадала, що українці платять своїм життям за бажання деяких політиків укласти ілюзорний мир.

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Прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс заявила, що Україна переможе у війні проти російських окупантів і що мирна угода не повинна мати жодних поступок у питанні територіальної цілісності України. Про це вона заявила, виступаючи на щорічній конференції правлячої Консервативної партії Великобританії в Бірмінгемі, повідомляє The Guardian.

Трас наголосила, що зараз український народ бореться не лише за свою безпеку, а й за безпеку всього цивілізованого світу. Вона наголосила, що це боротьба за свободу та демократію у всьому світі.

Трас заявила, що незаконна анексія території України — це лише черговий акт у прагненнях Путіна щодо підриву демократії та порушення міжнародного права.

Україна та її партнери не повинні поступатися тим, хто хоче укласти мир на умовах анексії частини української землі. Трас наголосила, що за ілюзію миру пропонують платити українським життям.

Вона зазначила, що Великобританія стоятиме поряд з українцями, хоч би скільки часу це зайняло.

"Україна може перемогти. Україна має перемогти. І Україна переможе", — сказала прем'єрка Британії.

Також вона висловила впевненість, що Володимир Зеленський та український народ оцінять солідарність із ним у цей дуже важкий час.

Раніше Ліз Трасс заявляла, що Велика Британія ніколи не визнає незаконної анексії українських територій російськими окупантами.

Також Фокус інформував, що українські військові мають усі можливості для звільнення окупованого Херсона під час контрнаступу Збройних сил на півдні країни.