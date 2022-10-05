Украина должна заключить мирный договор с РФ без территориальных уступок — Трасс

Премьер Британии напомнила, что украинцы платят своими жизнями за желание некоторых политиков заключить иллюзорный мир.

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что Украина победит в войне против российских оккупантов и что мирное соглашение не должно иметь никаких уступок в вопросе территориальной целостности Украины. Об этом она заявила выступая на ежегодной конференции правящей Консервативной партии Великобритании в Бирмингеме, сообщает The Guardian.

Трасс подчеркнула, что сейчас украинский народ борется не только за свою безопасность, но и за безопасность всего цивилизованного мира. Она отметила, что это борьба за свободу и демократию во всем мире.

Трасс заявила, что незаконная аннексия территории Украины — это всего лишь очередной акт в стремлениях Путина по подрыву демократии и нарушению международного права.

Украина и ее партнеры не должны уступать тем, кто хочет заключить мир на условиях аннексии части украинской земли. Трасс отметила, что за иллюзию мира предлагают платить украинскими жизнями.

Она отметила, что Великобритания будет стоять рядом с украинцами, сколько бы времени это ни заняло.

"Украина может победить. Украина должна победить. И Украина победит", — сказала премьер Британии.

Также она выразила уверенность, что Владимир Зеленский и украинский народ оценят солидарность с ним в это очень трудное время.

Ранее Лиз Трасс заявляла, что Великобритания никогда не признает незаконную аннексию украинских территорий российскими оккупантами.

Также Фокус информировал, что украинские военные имеют все возможности, чтобы освободить оккупированный Херсон во время контрнаступления Вооруженных сил на юге страны.