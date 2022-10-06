Sky News уперше показали роботу британських MLRS по командному пункту військ РФ (відео)

Репортаж було знято під час підготовки наступу ЗСУ на Лиман. Бійці за добу вистрілили майже 50 високоточних ракет M31A1.

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Журналісти вперше показали роботу британських MLRS у бойових умовах. Про це повідомляє Sky News.

Репортаж уперше показав роботу британських реактивних установок по російському командному пункту. Завдяки передаванню Великою Британією MLRS українські артилеристи кажуть, що в них з'явилася можливість відпрацьовувати по високопріоритетних цілях.

Усі зйомки велися за умови дотримання секретності розташування MLRS та анонімності екіпажу. Для російських військ західні РСЗВ — пріоритетні цілі. Командир MLRS каже, що на його думку, приблизно 30% успіху українського контрнаступу на сході було забезпечено британськими MLRS та німецькими MARS II.

"Це один із ключових факторів, який вплинув на те, що армія РФ не просто відступала, а тікала", — каже український боєць.

Усього Велика Британія передала Україні 6 MLRS. Для освоєння західної реактивної артилерії бійці проходили навчання біля Сполученого Королівства. Військові зазначають, що саме завдяки цьому вони можуть ефективно працювати по ворожих цілях.

Зазначається, що зйомку вели 29 вересня під час вогневої підготовки ЗСУ наступати на Лиман. Через дві доби після сюжету місто було звільнено. При цьому на момент прибуття журналістів екіпаж MLRS за добу вже вистріляв майже 50 високоточних ракет M31A1, тому бійці були трохи втомлені.

Нагадаємо, армія США гартувала партію далекобійних ракет PrSM, які мають стати заміною ракет ATACMS. Дальність стрільби збільшена до 500 км.

У середині вересня стало відомо, що Німеччина передала Україні додаткову партію MARS II та 50 БТР Dingo.