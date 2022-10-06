Sky News впервые показали работу британских MLRS по командному пункту войск РФ (видео)

Репортаж был снят при подготовке наступления ВСУ на Лиман. Бойцы за сутки выстрелили около 50 высокоточных ракет M31A1.

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Журналисты впервые показали работу британских MLRS в боевых условиях. Об этом сообщает Sky News.

Репортаж впервые показал работу британских реактивных установок по российскому командному пункту. Благодаря передачи Великобританией MLRS украинские артиллеристы говорят, что у них появилась возможность отрабатывать по высокоприоритетных целях.

Все съемки велись с условием соблюдения секретности расположения MLRS и анонимности экипажа. Для российских войск западные РСЗО — приоритетные цели. Командир MLRS говорит, что по его мнению, около 30% успеха украинского контрнаступления на востоке было обеспечено британскими MLRS и немецкими MARS II.

"Это один из ключевых факторов, который повлиял на то, что армия РФ не просто отступала, а бежала", — говорит украинский боец.

Всего Великобритания передала Украине 6 MLRS. Для освоения западной реактивной артиллерии бойцы проходили обучение на территории Соединенного Королевства. Военные отмечают, что именно благодаря этому они могут так эффективно работать по вражеским целям.

Отмечается, что съемку ввели 29 сентября во время огневой подготовке ВСУ наступать на Лиман. Через двое суток после сюжета город был освобожден. При этом на момент прибытия журналистов, экипаж MLRS за сутки уже выстрелял около 50 высокоточных ракет M31A1, поэтому бойцы были немного уставшими.

Напомним, армия США закала партию дальнобойных ракет PrSM, которые должны стать заменой ракет ATACMS. Дальность стрельбы увеличена до 500 км.

В середине сентября стало известно, что Германия передала Украине дополнительную партию MARS II и 50 БТР Dingo.