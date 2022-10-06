Невдало виправдався: Російський дипломат сказав, що відступ ЗС РФ нічого не означає

Олександр Макогонов змушений був визнати помилки військового керівництва РФ, але заявив, що помилки на війні — це нормальне явище.

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Прессекретар посольства Росії у Франції Олександр Макогонов в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV спробував пояснити журналістам, чому російські військові змушені тікати на багатьох ділянках фронту. Серед інших аргументів дипломат заявив, що відступ російської армії "загалом нічого не означає", а Збройним силам України ще рано тріумфувати.

Макогонов вважає, що у воєнній тактиці відступ може дати можливість перегрупуватися військам, щоб потім перейти у контрнаступ. У зв'язку з цим дипломат дав пораду не сприймати успіхи ЗСУ на кількох напрямках, назвавши їх "невеликими перемогами".

"У воєнній тактиці іноді невдачі дозволяють звільнити війська для виконання інших завдань, реорганізації, концентрації та організації контрнаступу. Тому в цьому випадку сприймати ці невеликі перемоги української армії як привід для тріумфу було б передчасно", — пояснив Макогонов.

Проте ведучі нагадали дипломату критику на адресу військового керівництва РФ з боку голови Комітету з оборони Держдуми РФ Андрія Картаполова, який закликав чиновників із Міноборони припинити брехати про свої поразки в Україні.

"Люди знають. Наш народ не дурний. І вони бачать, що ми не хочемо говорити їм навіть частину правди. Це може призвести до втрати довіри", — сказав Картаполов.

Зіткнувшись з таким аргументом, Макогонов поспішив виправдатися і визнав, що відступ російських військ міг бути наслідком помилок військових чиновників РФ і назвав ці помилки "нормальним явищем".

"Можна уявити, що є помилки у командуванні. У конфліктах і війнах помилки — це нормальне явище", — виправдався Макогонов.

Раніше повідомлялося, що голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що відступ російської армії на Харківському напрямку був необхідний і в цьому є позитивні моменти. Він із переконанням сказав, що ситуація "цікава і навіть офігенна" і скоро російські війська дійдуть до Одеси.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), наступ ЗСУ у Харківській та Луганській областях ще не досяг свого піку. На думку військових експертів, місцевість Луганської області сприятиме маневреному контрнаступу української армії.