Неудачно оправдался: Российский дипломат сказал, что отступление ВС РФ ничего не значит

Александр Макогонов вынужден был признать ошибки военного руководства РФ, но заявил, что ошибки на войне — это нормальное явление.

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Пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов в интервью французскому телеканалу BFMTV попытался объяснить журналистам, почему российские военные вынуждены бежать на многих участках фронта. В числе прочих аргументов дипломат заявил, что отступление российской армии "вообще ничего не значит", а Вооруженным силам Украины еще рано ликовать.

Макогонов считает, что в военной тактике отступление может дать возможность перегруппироваться войскам, чтобы потом перейти в контрнаступление. В связи с этим, дипломат дал совет не воспринимать успехи ВСУ на нескольких направлениях, назвав их "небольшими победами".

"В военной тактике иногда неудачи позволяют освободить войска для выполнения других задач, реорганизации, концентрации и организации контрнаступления. Поэтому в данном случае воспринимать эти небольшие победы украинской армии как повод для ликования было бы преждевременно", — пояснил Макогонов.

Однако ведущие напомнили дипломату критику в адрес военного руководства РФ со стороны главы Комитета по обороне Госдумы РФ Андрея Картаполова, который призвал чиновников из Минобороны перестать лгать о своих поражениях в Украине.

"Люди знают. Наш народ не глуп. И они видят, что мы не хотим говорить им даже часть правды. Это может привести к потере доверия", — сказал Картаполов.

Столкнувшись с таким аргументом, Макогонов поспешил оправдаться и признал, что отступление российский войск могло быть следствием ошибок военных чиновников РФ и назвал эти ошибки "нормальным явлением".

"Можно представить, что есть ошибки в командовании. В конфликтах и войнах ошибки — это нормальное явление", — оправдался Макогонов.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отступление российской армии на Харьковском направлении было необходимым и в этом есть положительные моменты. Он с убеждением сказал, что ситуация "интересная и даже офигенная" и скоро российские войска дойдут до Одессы.

Согласно данным Института изучения войны (ISW), наступление ВСУ в Харьковской и Луганской областях еще не достигло своего пика. По мнению военных экспертов, местность Луганской области будет способствовать маневренному контрнаступление украинской армии.