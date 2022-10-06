Нові конструкції та атомні станції: як реформують ВПС США у наступні 20 років

Для боротьби зі зміною клімату у Штатах планують вийти на нульовий рівень викидів вуглецю. Щоб дійти мети, потрібно радикально поміняти конструкцію літаків і джерела електроенергії.

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У Військово-повітряних силах США будуть істотні зміни через план боротьби з зміною клімату. Про це повідомляє Defense News.

Міністерство ВПС заявило, що потрібно розробляти економічніші літаки, скоротити вуглецевий слід і споживання енергії. План дій має зменшити внесок ВПС США у зміну клімату. Мета повітряних сил — удвічі зменшити викиди на своїх установках порівняно з 2008 роком. Досягти таких показників планується до 2033 року, а вийти на нульовий рівень викидів очікується до 2046 фінансового року.

Технології

Понад 80% усіх викидів у повітря становить паливо. Тому мета ВПС — зменшити викиди палива, не втрачаючи в бойовій потужності повітряних суден. Для цього в найближчі десятиліття потрібно кардинально змінити вигляд літаків. Для цього армія співпрацює з НАСА, оборонними компаніями та Відділом оборонних інновацій. Потрібно прискорити прототипування ультраефективних літаків із меншим споживанням палива. Розробити такий літак мають до 2027 року, на цьому етапі має бути повномасштабний прототип змішаного корпусу.

[ + – ] Потрібно прискорити прототипування ультраефективних літаків із меншим споживанням палива.

У доповіді також наголошується, що літаки оновлюватимуть у таким чином:

зниження опору повітря

удосконалення двигунів

використовування більше доповненої реальності при моделюванні літаків

покращення програмного забезпечення

застосування доповненої реальності для навчання екіпажів

Також запускається програма MEEP, яка збере ідеї бойових льотчиків та комерційної авіації, щоб знайти спосіб ефективнішого використання палива. Ця програма має заощаджувати 98 млн літрів палива щорічно.

Енергетика

Необхідно модернізувати інфраструктуру, щоб вона була стійкішою до змін клімату та стихійних лих. ВПС шукають способи застосування альтернативних джерел енергії. Наприклад, оснащувати їх невеликими ядерними реакторами. До 2028 року має завершитися щільне випробування такої технології авіабазі Ейлсон на Алясці.

У ВПС також роблять ставку на відновлювані джерела енергії, наприклад, сонячну енергію. У 2021 році її рівень досягав 6,9% серед усіх видів джерел.

Нагадаємо, ВПС США та Південна Корея відпрацювали скидання керованих бомб на КНДР у відповідь на запуск балістичної ракети над Японією.

Раніше ВПС США провели успішні випробування гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW.