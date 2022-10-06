Новые конструкции и атомные станции: как реформируют ВВС США в следующие 20 лет

Для борьбы с изменением климата в Штатах планируют выйти на нулевой уровень выбросов углерода. Чтобы прийти к цели нужно радикально поменять конструкцию самолетов и источники электроэнергии.

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В Военно-воздушных силах США грядут существенные изменения из-за плана по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает Defense News.

Министерство ВВС заявило, что нужно разрабатывать более экономичные самолеты, сократить углеродный след и потребление энергии. План действий должен уменьшить вклад ВВС США в изменение климата. Цель воздушных сил — вдвое уменьшить выбросы на своих установках по сравнению с 2008 года. Достичь таких показатель планируется к 2033 году, а выйти на нулевой уровень выбросов ожидается к 2046 финансовому году.

Технологии

Более 80% всех выбросов в атмосферу составляет топливо. Поэтому цель ВВС — уменьшить выбросы топлива не теряя в боевой мощности воздушных суден. Для этого в ближайшие десятилетия нужно кардинально изменить облик самолетов. Для этого армия сотрудничает с НАСА, оборонными компаниями и Отделом оборонных инноваций. Нужно ускорить прототипирование ультраэффективных самолетов с меньшим потреблением топлива. Разработать такой самолет должны к 2027 году, на данном этапе должен быть полномасштабный прототип смешанного корпуса.

[ + – ] Нужно ускорить прототипирование ультраэффективных самолетов с меньшим потреблением топлива.

В докладе также отмечается, что самолеты будут обновлять в таких сферах:

снижение сопротивления воздуха

усовершенствование двигателей

использовать больше дополненной реальности при моделировании самолетов

улучшение программного обеспечения

применение дополненной реальности для обучения экипажей

Также запускается программа MEEP, которая соберет идеи боевых летчиков и коммерческой авиации, чтобы найти способ более эффективного использования топлива. Эта программа должна экономить 98 млн литров топлива ежегодно.

Энергетика

Необходимо модернизировать инфраструктуру, чтобы она была более устойчива к изменениям климата и стихийным бедствиям. ВВС ищут способы внедрения альтернативных источников энергии. Например, оснащать их небольшими ядерными реакторами. К 2028 году должно завершиться плотное испытание такой технологии на авиабазе Эйлсон на Аляске.

В ВВС также делают ставку на возобновляемые источники энергии, например, солнечную энергию. В 2021 году ее уровень достигал 6,9% среди всех видом источников.

Напомним, ВВС США и Южная Корея отработали сброс управляемых бомб на КНДР в ответ на запуск баллистической ракеты над Японией.

Ранее ВВС США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW.