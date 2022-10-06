ЄС має передати Україні сучасні західні танки, – голова Європарламенту

ЄС виплатить компенсацію країні-донору зі спецфонду, що створений для придбання потрібного озброєння української армії.

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Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що Євросоюз має передати Україні танки західних зразків. Про це вона повідомила в інтерв'ю AFP.

За словами Мецоли, Україні потрібне озброєння для звільнення окупованих територій.

"Українці потребують зброї, яка дозволить їм воювати для деокупації їхньої території, і це передбачає, наприклад, танки Leopard II, які є декількох країнах-членів", — заявила Мецола.

Європейський союз готовий компенсувати країнам-донорам постачання танків із фонду ЄС. 2,5 млрд євро виділили на придбання потрібного озброєння ЗСУ. Особливо актуальним питання танків стає через подальшу ескалацію війни з боку РФ та активний контрнаступ ЗСУ.

Зазначається, що Німеччина, Австрія, Данія, Фінляндія, Греція, Угорщина, Польща, Іспанія та Швеція разом із країнами поза ЄС мають на озброєнні близько 2000 танків. Однак деякі країни висловлюють стурбованість, що передача озброєння з їхніх арсеналів може підірвати власну бойову здатність. Мецола вважає, що постачання Leopard не вплине на загальну готовність окремих країн.

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що постачання танків Leopard і Abrams затримують через проблеми з логістикою та інфраструктурою.

Раніше в Німеччині заявили, що танки Leopard 2 не зможуть вплинути на перебіг війни зараз. Коаліція у парламенті вирішила не постачати бронетехніку Україні.