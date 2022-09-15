У Німеччині назвали ще одну причину, чому ЗСУ не отримують танки Leopard 2

Коаліція в німецькому парламенті дійшла висновку, що сучасні танки не зможуть хоч якось вплинути на цьому етапі війни.

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Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що Україна не отримає німецьких танків Leopard, оскільки їх потрібно довго освоювати. Про це повідомляє Bild.

За словами Клінгбайля, коаліція ухвалила одностайне рішення не передати Україні танки Leopard 2. Підготовка українських екіпажів для німецьких танків вимагатиме надто багато часу, щоб мати хоч якийсь ефект на даному етапі війни.

Він також заявив, що бійці ЗСУ під час освоєння гаубиць PzH 2000 попросили тривалішого навчання, ніж спочатку планувалося виділеного часу. Водночас Німеччина постачає Україні іншу важку зброю. Незабаром ЗСУ отримають 50 броньовиків Dingo та 2 РСЗВ Mars II з 200 високоточних ракет до них.

Нагадаємо, 15 вересня канцлер Шольц вкотре заявив, що Німеччина не передаватиме Україні танки Leopard 2 та БМП Marder. Для передачі такої техніки має бути рішення і країн-партнерів. Наразі ніхто не передає ЗСУ сучасних західних танків.

При цьому в РФ пропагандисти вже заявляли, що ЗСУ використовують німецькі танки під час контрнаступу на Херсонському напрямку. У Міноборони України висміяли російський фейк, заявивши, що це попереджувальна брехня.

Раніше повідомлялося, що Пентагон разом із союзниками розглядає можливість передачі Україні сучасних танків M1 Abrams.