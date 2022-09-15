В Германии назвали еще одну причину, почему ВСУ не получают танки Leopard 2

Коалиция в немецком парламенте пришла к выводу, что современные танки не смогут хоть как-то повлиять на данном этапе войны.

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Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что Украина не получит немецкие танки Leopard так как их нужно долго осваивать. Об этом сообщает Bild.

По словам Клингбейла, коалиция приняла единодушное решение не передать Украине танки Leopard 2. Подготовка украинских экипажей для немецких танков потребует слишком много времени, чтобы иметь хоть какой-нибудь эффект на данном этапе войны.

Он также заявил, что бойцы ВСУ во время освоения гаубиц PzH 2000 попросили более длительного обучения, чем изначально планировалось выделить времени. В то же время Германия поставляет Украине другое тяжелое оружие. В скором времени ВСУ получат 50 броневиков Dingo и 2 РСЗО Mars II с 200 высокоточных ракет к ним.

Напомним, 15 сентября канцлер Шольц в очередной раз заявил, что Германия не будет передавать Украине танки Leopard 2 и БМП Marder. Для передачи подобной техники должно быть решение и стран-партнеров. Сейчас никто не передает ВСУ современных западных танков.

При этом в РФ пропагандисты уже заявляли, что ВСУ используют немецкие танки в ходе контрнаступления на Херсонском направлении. В Минобороны Украины высмеяли российский фейк заявив, что это упреждающая ложь.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность передачи Украине современных танков M1 Abrams вместе с союзниками.