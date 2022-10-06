ЕС должен передать Украине современные западные танки, – глава Европарламента

Стране-донору выплатят компенсацию из спецфонда ЕС, который создан для приобретения нужного вооружения украинской армии.

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Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что Евросоюз должен передать Украине танки западных образцов. Об этом она заявила в интервью AFP.

По словам Метсолы, Украине нужно вооружение для освобождения оккупированных территорий.

"Украинцы нуждаются в оружии, которое позволит им воевать для деоккупации их территории, и это подразумевает, например, танки Leopard II, которые есть у нескольких стран-членов", — заявила Метсола.

Европейский союз готов компенсировать странам-донорам поставки танков из фонда ЕС. Было выделено 2,5 млрд евро на приобретения нужного вооружения ВСУ. Особенно актуальным вопрос танков становится из-за дальнейшей эскалации войны со стороны РФ и активным контрнаступлением ВСУ.

Отмечается, что Германия, Австрия, Дания, Финляндия, Греция, Венгрия, Польша, Испания и Швеция вместе со странами вне ЕС имеют на вооружении около 2000 танков. Однако некоторые страны выражают озабоченность, что передача вооружения из их арсеналов может подорвать собственную боеспособность. Метсола считает, что поставки Leopard не окажут существенного влияния на общую готовность отдельных стран.

Напомним, в СМИ писали, что поставки танков Leopard и Abrams задерживают из-за проблем с логистикой и инфраструктурой.

Ранее в Германии заявили, что танки Leopard 2 не смогут повлиять на ход войны в данный момент. Коалиция в парламенте решила не поставлять бронетехнику Украине.