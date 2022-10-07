"Значне досягнення": США ліквідували трьох лідерів ІДІЛ у Сирії, — NYT

Видання пише, що операція проводилася неподалік місця, де, як передбачається, дислокуються російські війська.

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Сили спеціальних операцій США завдали двох великих ударів по терористичному угрупованню "Ісламська держава" на півночі Сирії. В результаті було ліквідовано трьох високопоставлених бойовиків, які відповідали за вербування рекрутів та підготовку терактів. Про це пише The New York Times.

Повідомляється, що нічні атаки завдали ІДІЛу найтяжчого удару з того часу, як на початку лютого внаслідок ризикованого рейду американські спецсили на північному заході Сирії ліквідував головного лідера терористичного угрупування Абу Ібрагім аль-Хашімі аль-Курайші.

Щодо нової атаки, то вона, як повідомляється, почалася вранці в четвер, коли сили спеціальних операцій висадилися з вертольотів на північному сході Сирії та вбили Раккана Вахіда аль-Шаммарі, який сприяв контрабанді зброї та бойовиків для підтримки операцій ІДІЛ.

Повідомляється, що цей рейд проводився на території, яку контролює уряд Сирії, неподалік місця, де базуються російські війська.

Декілька годин потому, як пише видання, заступника лідера ІДІЛ у Сирії та людину, відповідальну за справи угруповання з ув'язненими, було вбито внаслідок удару американського безпілотника на півночі країни.

"Цей удар знизить здатність ІДІЛ дестабілізувати регіон і завдати удару нашим силам і партнерам", — заявив у своїй заяві голова Центрального командування генерал Майкл Е. Курила.

Фахівці боротьби з тероризмом заявили, що американські атаки завдали збитків зусиллям ІДІЛ щодо відновлення позицій у регіоні.

"Вбивство заступника лідера ІДІЛ у Сирії є значним досягненням, враховуючи, що Сирія явно є місцем, куди ІДІЛ вкладає найбільше своїх ресурсів зараз", — сказав Чарльз Лістер, директор програм Сирії та протидії тероризму та екстремізму в Інституті Близького Сходу.

Раніше Фокус повідомляв, що генерал США розповів, як війна в Україні вплинула на поведінку РФ у Сирії. Американський військовий заявив, що в Сирії перебувають російські генерали, які зазнали невдачі в Україні. Агресивними діями намагаються відновити свою репутацію.

Також нагадаємо, що біля берегів Сирії затонув човен із мігрантами з Лівану. Це найбільша аварія корабля за кількістю жертв за останні роки. За даними ООН, протягом останніх трьох років кількість біженців з Лівану до Європи значно збільшилася і склала близько 1500 осіб.