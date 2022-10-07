"Значительное достижение": США ликвидировали трех лидеров ИГИЛ в Сирии,— NYT

Издание пишет, что операция проводилась недалеко от места, где, как предполагается, дислоцируются российские войска.

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Силы специальных операций США нанесли два крупных удара по террористической группировке "Исламское государство" на севере Сирии. В результате были ликвидированы трое высокопоставленных боевиков, которые отвечали за вербовку рекрутов и подготовку терактов. Об этом пишет The New York Times.

Сообщается, что ночные атаки нанесли ИГИЛ самый тяжкий удар с тех пор, как в начале февраля в результате рискованного рейда американский спецназ на северо-западе Сирии ликвидировал главного лидера террористической группировки Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши.

Что касается новой атаки, то она, как сообщается, началась утром в четверг, когда силы специальных операций высадились с вертолетов на северо-востоке Сирии и убили Раккана Вахида аль-Шаммари, который способствовал контрабанде оружия и боевиков для поддержки операций ИГИЛ.

Сообщается, что этот рейд проводился на территории, которое контролирует правительство Сирии, недалеко от места, где базируются российские войска.

Несколько часов спустя, как пишет издание, заместитель лидера ИГИЛ в Сирии и человек, ответственный за дела группировки с заключенными, были убиты в результате удара американского беспилотника на севере страны.

"Этот удар снизит способность ИГИЛ дестабилизировать регион и нанести удар по нашим силам и партнерам", — заявил в своем заявлении глава Центрального командования генерал Майкл Э. Курилла.

Специалисты по борьбе с терроризмом заявили, что американские атаки нанесли ущерб усилиям ИГИЛ по восстановлению позиций в регионе.

"Убийство заместителя лидера ИГИЛ в Сирии является значительным достижением, учитывая, что Сирия явно является местом, куда ИГИЛ вкладывает больше всего своих ресурсов сейчас", — сказал Чарльз Листер, директор программ Сирии и противодействия терроризму и экстремизму в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Ранее Фокус сообщал, что генерал США рассказал, как война в Украине повлияла на поведение РФ в Сирии. Американский военный заявил, что в Сирии находятся российские генералы, потерпевшие неудачу в Украине. Агрессивными действиями они пытаются восстановить свою репутацию.

Также напомним, что у берегов Сирии затонула лодка с мигрантами из Ливана. Это самое крупное кораблекрушение по числу жертв за последние годы. По данным ООН, в течение последних трех лет число беженцев из Ливана в Европу значительно увеличилось и составило около 1500 человек.