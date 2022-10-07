"Ваш десант і морпіхи на цвинтарях": Резніков записав відеозвернення до російських військових

Глава оборонного відомства заявив, що російських солдатів ошукало командування. Їм обіцяли легку прогулянку, а відправили в пастку. Солдати платять своєю кров'ю за "чиїсь фантазії".

Related video

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до російських військових, де заявив, що їх зрадили та обдурили. Про це повідомляє "Військове телебачення України".

Глава оборонного відомства адресує своє звернення солдатам, матросам, сержантам, усім офіцерам та генералам російської армії. Мета звернення — поговорити про майбутнє окупантів, бо про ситуацію на полі бою їм і так все відомо.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не соромиться визнавати, що він вивчав роботу начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Саме ці знання допомагають на полі бою. У зверненні Міністр оборони називає кількох українських генералів, які відповідальні за успіхи ЗСУ на фронті.

"Наші десантники під командуванням генерал-майора Максима Миргородського зараз у перших рядах згортають вашу оборону. А де ваш десант? Ви знаєте. Там же, де і ваша морська піхота. На цвинтарях. У Костромі, Пскові, Рязані, Ульяновську, Калінінграді, Улан-Уде, Тулі, Новоросійську та інших містах. Ваші десантники зараз гинуть на правому березі Дніпра. Вони знають свою справу. Але хтось у Кремлі вирішив відправити їх на вірну смерть", — заявив Резніков.

Також він додав, що так відбувається тому, що російських солдатів обдурили і зрадили. Командування обіцяло легку прогулянку, а відправило у пастку. Солдатам доводиться платити кров'ю за "чиїсь фантазії та хибні цілі". Російські солдати чудово знають, що вони нікого не звільняють, що знищують цілі міста, попри те, що в цих містах їх вважали добрими сусідами.

Міністр оборони наголосив, що час, коли можна врятувати РФ від стратегії та приниження ще є. Україна гарантує життя та безпеку всім, хто відмовиться воювати, проте на всіх інших чекатиме трибунал.

Нагадаємо, Резніков заявив, що РФ направляє в Україну 150 тисяч мобілізованих. Новобранців вже помічають на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Раніше міністр оборони заявляв, що майже всі країни НАТО та ЄС уже навчають бійців ЗСУ.