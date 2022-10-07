"Ваш десант и морпехи на кладбищах": Резников записал видеообращение к российским военным

Глава оборонного ведомства заявил, что российских солдат обмануло командование. Им обещали легкую прогулку, а отправили в западню. Солдаты платят своей кровью за "чьи-то фантазии".

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Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военным, в котором заявил, что их предали и обманули. Об этом сообщает "Военное телевидение Украины".

Глава оборонного ведомства адресует сове обращение солдатам, матросам, сержантам, всем офицерам и генералам российской армии. Цель обращения — поговорить о будущем оккупантов ведь о ситуации на поле боя им и так все известно.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не стесняется признавать, что он изучал работу начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Именно эти знания помогают на поле боя. В обращении министр обороны называет нескольких украинских генералов, которые ответственны за успехи ВСУ на фронте.

"Наши десантники под командованием генерал-майора Максима Миргородского сейчас в первых рядах сворачивают вашу оборону. А где ваш десант? Вы знаете. Там же, где и ваша морская пехота. На кладбищах. В Костроме, Пскове, Рязани, Ульяновске, Калининграде, Улан-Удэ, Туле, Новороссийске и других городах. Ваши десантники сейчас гибнут на правом берегу Днепра. Они знают свое дело. Но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть", — заявил Резников.

Также он добавил, что так происходит потому что российских солдат обманули и предали. Командование обещало легкую прогулку, а отправили на западню. Солдатом приходится платить кровью за "чьи-то фантазии и ложные цели". Российские солдаты прекрасно знаю, что они никого не освобождают, что уничтожают целые города несмотря на то, что в этих городах их считали добрыми соседями.

Министр обороны подчеркнул, что время, когда можно спасти РФ от стратегии и унижения еще есть. Украина гарантирует жизнь и безопасность всем, кто откажется воевать, однако всех других будет ждать трибунал.

Напомним, Резников заявил, что РФ направляет в Украину 150 тысяч мобилизованных. Новобранцев уже замечают на Запорожском и Херсонском направлениях.

Ранее министр обороны заявлял, что почти все страны НАТО и ЕС уже обучают бойцов ВСУ.