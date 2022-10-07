Українські військові отримали на озброєння китайські снайперські гвинтівки (фото)

Один із бійців української армії опублікував фото гвинтівки Type 85 – це китайська копія радянської СВД.

Related video

Бійці ЗСУ отримали на озброєння китайські снайперські гвинтівки Type 85 DMR. Про це повідомляє аналітик War Noir у Твіттері.

Один із українських військових опублікував фотографію з китайською снайперською гвинтівкою Type 85 DMR — це китайська копія радянського СВД.

[ + – ] Напис на гвинтівці підтверджує китайське походження гвинтівки

Ймовірно, рушниці були відправлені Сполученими Штатами. Раніше вони захопили судно із контрабандною зброєю Ірану для хуситів.

Китайська снайперська гвинтівка була розроблена шляхом зворотного інжинірингу. У ході китайсько-в'єтнамського прикордонного конфлікту 1979 року було захоплено кілька СВД. Спочатку розробка снайперської гвинтівки проходила під назвою Type 79, на озброєння китайської армії воно проходило під назвою Type 85. По суті, різниця лише у назві.

Відомо, що китайська версія від радянської відрізняється калібром патрона. Стрілянину можна було вести лише кулеметними кулями калібру 7,62х54 мм, що робить її менш точною. У всьому іншому китайська Type 85 та радянська СВД ідентичні гвинтівки.

Нагадаємо, у червні Швеція передала Україні антибактеріальні снайперські гвинтівки AG-90 та гранатомети AT4. Також у бійців ЗСУ з'явилися на озброєння футуристичні бельгійські гвинтівки F2000.