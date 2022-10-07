Украинские военные получили на вооружение китайские снайперские винтовки (фото)

Один из бойцов украинской армии опубликовал фото винтовки Type 85 — это китайская копия советской СВД.

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Бойцы ВСУ получили на вооружение китайские снайперские винтовки Type 85 DMR. Об этом сообщает аналитик War Noir в Твиттере.

Один из украинских военных опубликовал фотографию с китайской снайперской винтовкой Type 85 DMR — это китайская копия советской СВД.

[ + – ] Надпись на винтовке подтверждает китайское происхождение винтовки

Вероятно, винтовки были отправлены Соединенными Штатами. Ранее они захватили судно с контрабандным оружием Ирана для хуситов.

Китайская снайперская винтовка была разработана путем обратного инжиниринга. В ходе китайско-вьетнамского пограничного конфликта в 1979 году было захвачено несколько СВД. Первоначально разработка снайперской винтовки проходила под названием Type 79, на вооружение китайской армии оно проходило с названием Type 85. По сути, разница только в названии.

Известно, что китайская версия от советской отличается калибром патрона. Стрельбу можно было вести только пулеметными пулями калибра 7,62х54 мм, что делает ее менее точной. Во всем остальном китайская Type 85 и советская СВД идентичные винтовки.

Напомним, в июне Швеция передала Украине антибактериальные снайперские винтовки AG-90 и гранатометы AT4. Также у бойцов ВСУ появились на вооружение футуристические бельгийские винтовки F2000.