Окупанти депортували мешканку Запорізької області за "дискредитацію РФ", — росЗМІ (відео)

За словами окупантів, жінка "дестабілізувала соціально-політичну обстановку", тому її було вирішено видворити на підконтрольну Києву територію області.

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Окупаційна адміністрація Запорізької області "депортувала" мешканку непідконтрольної Києву частини регіону за його межі за "дискредитацію органів влади РФ". Про це у п'ятницю, 7 жовтня, повідомило російське агентство "РИА Новости".

ЗМІ опублікували відео, на якому чоловік у масці зачитує жінці, яка стоїть поруч, ймовірно, мешканці тимчасово окупованої частини Запорізької області, рішення "влади" про її вигнання за межі регіону на підконтрольну українському уряду територію.

У ролику чоловік заявляє, що місцева мешканка вела "діяльність, спрямовану на дискредитацію органів влади РФ" і "перешкоджала роботі органів соціального забезпечення", чим "дестабілізувала соціально-політичну обстановку" в частині області, що контролюється окупантами.

"За вказані дії… до вас застосовується міра покарання у вигляді примусового видворення", — заявив представник окупаційної адміністрації Запорізької області.

Нагадаємо, на церемонії у Кремлі 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про анексію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей за підсумками фейкових референдумів, проведених окупантами у цих регіонах. Після цього в адміністрації президента РФ визнали, що не знають, у яких межах "приєднали" Запорізьку та Херсонську області, оскільки російським військам не вдалося захопити їх повністю.

Раніше ми писали, що РФ почала перекидати мобілізованих росіян в окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.