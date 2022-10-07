Оккупанты депортировали жительницу Запорожской области за "дискредитацию РФ", — росСМИ (видео)

По словам оккупантов, женщина "дестабилизировала социально-политическую обстановку", поэтому ее было решено выдворить на подконтрольную Киеву территорию области.

Related video

Оккупационная администрация Запорожской области "депортировала" жительницу неподконтрольной Киеву части региона за его пределы за "дискредитацию органов власти РФ". Об этом в пятницу, 7 октября, сообщило российское агентство "РИА Новости".

СМИ опубликовали видео, на котором мужчина в маске зачитывает рядом стоящей женщине, вероятно, жительнице временно оккупированной части Запорожской области, решение "властей" о ее изгнании за пределы региона на подконтрольную украинскому правительству территорию.

В ролике мужчина заявляет, что местная жительница вела "деятельность, направленную на дискредитацию органов власти РФ" и "препятствовала работе органов социального обеспечения", чем "дестабилизировала социально-политическую обстановку" в контролируемой оккупантами части области.

"За указанные действия… к вам применяется мера наказания в виде принудительного выдворения", — заявил представитель оккупационной администрации Запорожской области.

Напомним, на церемонии в Кремле 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых референдумов, проведенных оккупантами в этих регионах. После этого в администрации президента РФ признали, что не знают, в каких границах "присоединили" Запорожскую и Херсонскую области, так как российским войскам не удалось захватить их полностью.

Ранее мы писали, что РФ начала перебрасывать мобилизованных россиян в оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.