Перевозитимуть Abrams: волонтери показали найпотужніші тягачі у світі для ЗСУ (фото)

Волонтерам вдалося знайти вантажівки з мінімальним пробігом в хорошому стані. Oshkosh M107 зможе перевозити західну техніку, яку отримуватиме українська армія.

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Для українських військових закупили найпотужніші тягачі у світі Oshkosh M107. Про це повідомляє волонтер Юрій Бірюков.

Волонтери закупили партію тягачів Oshkosh M107, які вважаються найбільшими танковими тягачами у світі. У комплект із тягачами придбали причепи Broshius LLT для перевезення надважких вантажів. Як заявляє Бірюков, тягачі перевозитимуть німецькі САУ Pzh 2000, які важать майже 56 тонн. А витрата на 100 км. при повному навантаженні становитиме близько 100 літрів.

Експрезидент України Петро Порошенко заявив, що машини використовуватимуться для перевезення натовського нового озброєння. Зокрема танки Leopard і Abrams. У кабіні машини поміщається до 4-5 членів екіпажу.

[ + – ] Oshkosh M107

Зазначається, що для оформлення всіх документів потрібно було задіяти не лише Великобританію як фінального власника, а й Держдеп США, оскільки машини американського виробництва. При цьому волонтерам вдалося знайти машини на зберіганні з пробігом лише 500 миль (804 км).

[ + – ] В українській армії існує висока потреба у тягачах

"Потреба армії в таких тягачах... ох. Ну ось тут про сумне. Тому що потрібні. Вантажівки потрібні, тягачі потрібні, причепи потрібні, заправники потрібні, господині потрібні, кунги потрібні, крани потрібні. Багато сотнями і тисячами. Допомагають країни-партнери, щось закуповує МО, але питання у втратах на полі бою та швидкості відновлення”, — пише Бірюков.

[ + – ] Oshkosh М107

Також він додає, що їм вдалося знайти ще партію машин в хорошому стані, які потрібно закупити.

Нагадаємо, про закупівлю тягачів Oshkosh зі США стало відомо 1 серпня. Одна машина дозволить швидко перекинути танк чи САУ на 200 км.

Раніше чехи зібрали понад 1,22 млн євро для придбання української армії танка Avenger Т-72.