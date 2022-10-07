Будут перевозить Abrams: волонтеры показали самые мощные тягачи в мире для ВСУ (фото)

Волонтерам удалось найти грузовики с минимальным пробегом и в отличном состоянии. Oshkosh M107 сможет перевозить западную технику, которую будет получать украинская армия.

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Для украинских военных закупили самые мощные тягачи в мире Oshkosh M107. Об этом сообщает волонтер Юрий Бирюков.

Волонтеры закупили партию тягачей Oshkosh M107, которые считаются самыми большими танковыми тягачами в мире. В комплект с тягачами приобрели прицепы Broshius LLT для перевозки сверхтяжелых грузов. Как заявляет Бирюков, тягачи будут перевозить немецкие САУ Pzh 2000, которые весят почти 56 тонн. А расход на 100 км при полной нагрузке составит около 100 литров.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что машины будут использоваться для перевозки натовского нового вооружения. В том числе, танки Leopard и Abrams. В кабине машины помещается до 4-5 членов экипажа.

[ + – ] Oshkosh M107

Отмечается, что для оформления всех документов нужно было задействовать не только Великобритании как финального владельца, но и Госдеп США так как машины американского производства. При этом волонтерам удалось найти машины с хранения с пробегом всего 500 миль (804 км).

[ + – ] В украинской армии существует высокая потребность в тягачах

"Потребность армии в таких тягачах… ох. Ну вот тут о грустном. Потому что нужны. Грузовики нужны, тягачи нужны, прицепы нужны, заправщики нужны, хозяйки нужны, кунги нужны, краны нужны. Много, сотнями и тысячами. Помогают страны-партнеры, что-то закупает МО, но вопрос потерь на поле боя и скорость восстановления", — пишет Бирюков.

[ + – ] Oshkosh М107

Также он добавляет, что им удалось найти еще партию машин в отличном состоянии, которые нужно закупить.

Напомним, о закупке тягачей Oshkosh из США стало известно 1 августа. Одна машина позволит быстро перебросить танк или САУ на 200 км.

Ранее чехи собрали свыше 1,22 млн евро для приобретения украинской армии танка Avenger Т-72.