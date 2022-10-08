"Міст усього-на-всього пошкоджений": ЗМІ дізналися про методики Кремля щодо вибуху на Кримському мості

У Путіна рекомендують російським журналістам наголошувати на відновлювальних роботах, нових маршрутах і поромній переправі під час висвітлення обвалення мосту.

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Адміністрація президента РФ підготувала спеціальні методички для російських ЗМІ, зокрема державних, із тезами, присвяченими вибуху на Кримському мосту. Про це в суботу, 8 жовтня, пише видання "Медуза".

Зокрема, Кремль вимагає від видань наголошувати на тому, що Кримський міст унаслідок вибуху не був зруйнований, а "всього-на-всього пошкоджено полотно на автомобільній і залізничній частинах".

Крім цього, в адміністрації президента Росії рекомендують інформувати громадян, що підготовка до відновлення мосту вже почалася, Міністерство транспорту РФ запускає нові логістичні маршрути, а поромна переправа в Керчі вже запрацювала.

Журналісти, проаналізувавши те, як висвітлюються події довкола Кримського мосту в російських ЗМІ, дійшли висновку, що більшість з них дотримуються рекомендацій Кремля. Йдеться, зокрема, про агентства "РИА Новости", ТАСС та інші.

Тим часом Мінтранс РФ вже дійсно повідомив про те, що перший пором для переправи вже почав перехід для початку роботи, а до виходу готуються ще три судна.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Росії повідомили, що на Кримському мосту підірвали вантажний автомобіль. Унаслідок чого стався частковий обвал двох автомобільних прольотів, але арка над судноплавною частиною не пошкоджена. Відомо, що вибух спричинив спалах семи цистерн із паливом у залізничному складі. Через інцидент рух по мосту було припинено.

Фокус підготував добірку мемів, присвячену вибуху Кримського мосту.