"Мост всего лишь поврежден": СМИ узнали о методичках Кремля по взрыву на Крымском мосту

У Путина рекомендуют российским журналистам делать особый акцент на восстановительных работах, новых маршрутах и паромной переправе при освещении обрушения моста.

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Администрация президента РФ подготовила специальные методички для российских СМИ, в том числе государственных, с тезисами посвященными взрыву на Крымском мосту. Об этом в субботу, 8 октября, пишет издание "Медуза".

В частности, Кремль требует от изданий делать акцент на том, что Крымский мост в результате взрыва не был разрушен, а "всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях".

Помимо этого в администрации президента России рекомендуют информировать граждан, что подготовка к восстановлению моста уже началась, Министерство транспорта РФ запускает новые логистические маршруты, а паромная переправа в Керчи уже заработала.

Журналисты, проанализировав то, как освещаются события вокруг Крымского моста в российских СМИ, пришли к выводу, что большинство из них придерживаются рекомендаций Кремля. Речь, в частности, идет об агентствах "РИА Новости", ТАСС и других.

Тем временем Минтранс РФ уже действительно сообщил о том, что первый паром для переправы уже начал переход для начала работы, а к выходу готовятся еще три судна.

Напомним, сегодня утром в России сообщили, что на Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль. В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов, но арка над судоходной частью не повреждена. Известно, что взрыв привел к возгоранию семи цистерн с топливом в железнодорожном составе. Из-за инцидента движение по мосту было прекращено.

Фокус подготовил подборку мемов, посвященную взрыву Крымского моста.