Прориву кордону немає: у ОК "Північ" розповіли про ситуацію у північних районах України

Сили оборони контролюють ситуацію на кордонах. Якщо буде якийсь рух, то військові обіцяють гідно зустрічати окупантів.

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Прориву державних кордонів чи наступальних дій у Чернігівській області немає. Ситуація під наглядом силового блоку України. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Після заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що він разом із РФ розгортає спільне угруповання військ, у ОК "Північ" заявили, що ситуація біля кордонів під контролем. Сили оборони виконують свої обов'язки та готові до будь-якого розвитку подій.

"У прикордонному регіоні ситуації також під повним контролем ДПСУ, ЗСУ, НГУ, змін не зазнавала. Проривів чи наступальних дій з боку території Білорусі та Росії не зафіксовано. Незважаючи на це, закликаємо всіх жителів міста та області залишатися в укриттях, адже загроза ще не минула", — зазначили у командуванні.

Таку заяву зробив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Наразі ділянка на кордоні повністю контролюється.

"Якщо хтось піде — зустрінемо гідно", — зазначив Чаус.

Нагадаємо, президент Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь розгортає спільне угруповання військ, щоб "уникнути нападу з боку України".

Раніше повідомлялося, що до Білорусі привезли іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Всього було поставлено близько 20 боєприпасів, що барражують.